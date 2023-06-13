Denver Nuggets, NBA şampiyonu oldu NBA final serisinin 5. maçında Miami Heat'i 94-89 yenen Denver Nuggets, tarihindeki ilk NBA şampiyonluğunu elde etti.

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NBA'de 2022-23 sezonunun şampiyonu Denver Nuggets oldu.

Gergin geçen, tartışmalı hakem kararlarına sahne olan ve iki tarafa da gidip gelen final serisinin beşinci maçında Miami Heat'i 94-89 mağlup eden Denver, seriyi 4-1 kazanarak mutlu sona ulaştı.

İlk şampiyonluğuna ulaştı

Daha sonra NBA ile birleşen ABA'de 9 sezon, NBA'de ise 47 sezon geçiren Nuggets, kulüp tarihindeki ilk şampiyonluğu elde etti ve Larry O'Brien Kupasını kaldıran takımlar arasına katıldı.

NBA'de şampiyonluk elde edemeyen takımlar

Nuggets'ın başarısıyla birlikte NBA'de şampiyonluk elde edemeyen 10 takım kaldı. Bu takımlar şunlar: Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves, Brooklyn Nets, Memphis Grizzlies, Indiana Pacers, New Orleans Pelicans, Orlando Magic, Utah Jazz ve Charlotte Hornets.

Nikola Jokic MVP seçildi

Zaferi getiren maçta 28 sayı 16 ribaund ve 4 asistle kortun en skorer ismi olan Nikola Jokic, final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

2014'te Denver Nuggets tarafından ikinci turda ve 41. sırada seçilen Sırp basketbolcu, bugüne dek NBA seçmelerinde en düşük sıradan lige giren finaller MVP'si oldu.

Daha önce iki kez normal sezonun MVP'si de seçilen Nikola Jokic, 2023 final serisi boyunca 30.2 sayı, 14.0 ribaund ve 7.2 asist ortalaması tutturdu.