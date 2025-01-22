Denver Nuggets, Philadelphia 76ers'ı rahat geçti

İHA

NBA'de normal sezon 5 karşılaşma ile devam etti.

Denver Nuggets evinde karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 144-109'luk skorla mağlup etti ve üst üste 3, toplamda 27. galibiyetini kazandı.

JOKIC, TRIPLE DOUBLE YAPTI

Denver'da Nikola Jokic 27 sayı, 13 ribaund ve 10 asistle triple double yaparken, Julian Strawther 23 sayı ve Christian Braun da 20 sayıyla mücadele etti.

BONA, 16 DAKİKA SÜRE ALDI

Ligde 7 maçtır kazanamayan Philadelphia'da ise milli basketbolcu Adem Bona 16 dakika parkede kaldı ve 3 sayı, 3 ribaund, 2 blok, 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

Takımda ayrıca Tyrese Maxey 28 sayı, 10 ribaund ile double double yaptı.

LEBRON JAMES'TEN TRIPLE DOUBLE

Los Angeles Lakers, konuk ettiği Washington Wizards'ı 111-88 yenerek, 23. galibiyetini elde etti.

Lakers'ta Anthony Davis 29 sayı, 16 ribaund ile double double, LeBron James de 21 sayı, 13 asist ve 10 ribaund ile triple double yaparak müsabakayı tamamladı.

Bu sezon art arda 11, toplamda 36. mağlubiyetini alan Washington'da ise Bilal Coulibaly 17 sayı, Jordan Poole ile Corey Kispert de 15'er sayı ile katkı verdi.

SONUÇLAR

Miami Heat: 107 - Portland Trail Blazers: 116

Toronto Raptors: 109 - Orlando Magic: 93

Brooklyn Nets: 95 - New York Knicks: 99

Denver Nuggets: 144 - Philadelphia 76ers: 109

Los Angeles Lakers: 111 - Washington Wizards: 88