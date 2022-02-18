Derbi maçı öncesi Bursa'da olay çıktı

Basketbol Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray takımları arasında oynanacak yarı final maçı öncesi Bursa'da olaylar çıktı.

Basketbol Türkiye Kupası Bursa'da derbi mücadelesine sahne oluyor. Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Kazanan takım adını finale yazdıracak.

Maç öncesi İstanbul'dan Bursa'ya gelen taraftarlar hemen karşıdaki Podyumpark'ta eğlenmeye gitti.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Ancak burada iki takımın taraftarları arasında gerginlik kavgaya dönüştü. Sandalye ve bardakların havada uçtuğu kavgaya Bursa Polisi anında müdahale etti.

Kavga büyümeden önlenirken, olaya karışan taraftarlar hakkında işlem başlatıldı.



