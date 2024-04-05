Derbide gülen taraf Anadolu Efes oldu Avrupa Ligi'nin 33. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe'yi 82-80 mağlup etti.

AA

Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Türk derbisinde Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes derbide kazandı

Fenerbahçe'nin sahasında oynanan maçı Anadolu Efes 82-80 kazandı.

Müsabakayı, sarı-lacivertlilerin futbol A takımı oyuncularından Dominik Livakovic ve Leonardo Bonucci de salonda takip etti.

İlk çeyrek

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Clyburn'ün sayılarıyla ilk 5 dakikalık bölümü 8-4 üstün geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle devam ederken lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 16-13 üstün bitirdi.

İkinci periyot

İkinci periyoda Sestina'nın üçlüğüyle giren Fenerbahçe, 13. dakikada Guduric'in basketiyle öne geçti: 18-16.

Papagiannis ve Wilbekin ile üst üste 2 üçlük bulan sarı-lacivertliler karşısında boyalı alanı etkili kullanan Anadolu Efes, 19. dakikada 32-29 üstünlük sağladı.

Son bölümde savunma sertliğini artıran ve 7-0'lık seriye imza atan Fenerbahçe, soyunma odasına 36-32 önde gitti.

İkinci yarı

İkinci yarıya iyi başlayan Anadolu Efes, 23. dakikada eşitliği yakaladı: 39-39.

Konuk ekip, Pleiss'ın 26. dakikadaki üçlüğüyle öne geçerken (44-45), kalan bölümde iki takım skorda birbirlerine üstünlüğü kabul ettiremedi.

Son hücumda iyi savunma yapan sarı-lacivertli ekip, final çeyreğine 52-51 önde girdi.

Son periyot

Son periyoda her iki takım da savunmada etkili başladı. Anadolu Efes, hızlı hücumlarla etkili olurken, 34. dakikada Clyburn'ün 3 sayılık basketiyle 4 sayı öne geçti: 58-62.

Oyun üstünlüğünü ele alan ve boyalı alanı iyi değerlendiren konuk ekip, bitime 3 dakika kala Beaubois'nın üç sayılık atışıyla farkı 6 sayıya yükseltti: 67-73.

Son bölümde Beaubois'nın üçlüğüne rağmen Papagiannis ve Guduric ile üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste başarılı atışlar bulan Fenerbahçe, bitime 34 saniye kala farkı 2 sayıya indirdi: 77-79.

Son anlarda iki takım da karşılıklı sayılar buldu ve Anadolu Efes salondan 82-80 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, 16. galibiyetini alarak play-in yolunda büyük adım attı. Fenerbahçe ise 13. kez kaybederek ilk dört hedefinde yara aldı.

1. Periyot: 13-16

Devre: 36-32

3. Periyot: 52-51

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)