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- Dev derbi! Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dev derbi! Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta maçında Galatasaray Nef'i konuk edecek. Peki Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları...
- Haber Merkezi
- 09.04.2022 - 09:48
ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası, derbi heyecanına sahne olacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta maçında Galatasaray Nef ile karşı karşıya gelecek.
Dev derbiyi kaçırmak istemeyen basketbolseverler, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçının tarih ve saat bilgisini araştırıyor.
Peki Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları...
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçı, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef karşılaşması, Tivibu Spor 2'den şifreli olarak ekranlara gelecek.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekildedir:
- Saha içi A-D-G sıraları: ₺1000
- Saha içi B-E-H sıraları: ₺750
- Saha içi C-F-J sıraları: ₺600
- Localar: ₺350
- 346 (Açık Loca): ₺300
- Kategori 1: ₺220
- Sky Lounge: ₺170
- Kategori 2: ₺150
- Kategori 3: ₺100
- Kategori 4: ₺75
- Kategori 5: ₺50
- Kategori 6: ₺40
- Kategori 7: ₺30
- Öğrenci Tribünü: ₺15