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Dev derbi! Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dev derbi! Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta maçında Galatasaray Nef'i konuk edecek. Peki Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları...