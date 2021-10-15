Dev karşılaşma! Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dev karşılaşma! Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi 4. hafta maçında, ligin iki dev takımı Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan, 4. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

4. hafta maçında, ligin iki dev takımı Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak.

Bu heyecan dolu mücadeleyi takip etmek isteyen basketbol severler, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçının tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşe Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ile ilgili detaylar...

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı, 18 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 20.15'de başlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek olan bu zorlu karşılaşma, Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak.

Basketbol severler, bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı-Anadolu Efes basketbol maçının bilet satışı başladı.

Anadolu Efes maçının bilet satış takvimi ve fiyatları şu şekildedir:

15 Ekim Cuma günü 15.00 itibarıyla- ön satış – Kongre ve Divan Kurulu üyeleri (1 adet)

16 Ekim Cumartesi günü 15.00 itibarıyla - ön satış – Taraftar Kart sahipleri ve Fenercell faturalı hat aboneleri (1 adet)

17 Ekim Pazar günü 15.00 itibarıyla – Genel Satış (1 adet)

Bilet fiyatları: