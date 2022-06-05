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Dev mücadele: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 05.06.2022 - 10:53
ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu play-off yarı final serisi sona erdi.
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinin beşinci ve son maçında Galatasaray Nef ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray'ı 104-77 mağlup eden Anadolu Efes, finale yükselerek Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
Ligde normal sezonu zirvede tamamlayan Fenerbahçe ile ikinci sırada bitiren Anadolu Efes, 8. kez finalde kozlarını paylaşacak.
Play-off çeyrek finalinde Karşıyaka'ya 2-1, yarı finalde ise Galatasaray'a ise 3-2 üstünlük kuran Anadolu Efes, üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.
Çeyrek finalde Bursaspor'a 2-1, yarı finalde ise Darüşşafaka'ya 3-1 üstünlük sağlayan Fenerbahçe ise 4 yıllık şampiyonluk özlemini sonlandırma mücadelesi verecek.
Basketbolseverler ise Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes final maçı ne zaman yapılacak merak ediyor.
Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte kupanın sahibini bulacağı Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı bilgileri...
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi, 7 Haziran 2022 Salı günü saat 20.00'de başlayacak. İlk maç Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki ikinci maç, 9 Haziran 2022 Perşembe günü 20.30'da başlayacak.
Üçüncü maç ise Anadolu Efes'in sahası Sinan Erdem Spor Salonu'nda olacak ve 11 Haziran 2022 Cumartesi saat 19.00'da başlayacak. Tüm karşılaşmalar, tivibu Spor ya da TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.
5 maç üzerinden oynanacak final serisinde, 3 maç kazanan takım sezonu şampiyonlukla tamamlayacak.
Bilet fiyatları
Fenerbahçe Beko'nun oynayacağı ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk iki maçının biletlerinin genel satışı 3 Haziran Cuma günü başladı.
- Saha içi A-D-G sıraları 1250 TL Yemek dahil
- Saha içi B-E-H sıraları 850 TL yemek dahil
- Saha içi C-F-J sıraları 750 TL yemek dahil
- Localar: 400 TL
- 346 (Açık Loca): 350 TL yemek dahil
- Kat 1 – 250 TL
- Sky Lounge - 200 TL
- Kat 2 – 175 TL
- Kat 3 – 125 TL
- Kat 4 – 100 TL
- Kat 5 – 70 TL
- Kat 6 – 60 TL
- Kat 7 –50 TL
- Öğrenci tribünü – 25 TL