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    Dikembe Mutombo, beyin tümörü tedavisi görüyor

    Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından Dikembe Mutombo'ya, beyin tümörü tedavisi uygulandığı duyuruldu.
    • 17.10.2022 - 16:12
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    Dikembe Mutombo, beyin tümörü tedavisi görüyor

    NBA'den yapılan açıklamada, 56 yaşındaki Demokratik Kongo asıllı ABD'li eski basketbolcunun beyninde tümöre rastlandığı ve tedavisine, Atlanta kentinde başlandığı belirtildi.

    "Dikembe, uygulanabilecek en iyi tedaviyi görüyor"

    Dikembe ve ailesinin mahremiyet talebi nedeniyle hastalığın ayrıntılarına girilmeyen açıklamada, "Dikembe, uygulanabilecek en iyi tedaviyi görüyor. Sağlığına bir an önce kavuşmasını diliyoruz. Dikembe ve ailesi, iyi dilekleriniz ve dualarınız için minnettar." ifadeleri kullanıldı.

    Dikembe Mutombo, beyin tümörü tedavisi görüyor #1

    8 kez all-star seçildi

    Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks ve Houston Rockets formalarını giydiği kariyerinde 8 kez all-star seçilen Dikembe Mutombo'nun 55 numaralı forması, 2015 yılında emekliye ayrılmıştı.

    Dikembe Mutombo, beyin tümörü tedavisi görüyor #2

    NBA'in en iyi pivotları arasında gösteriliyor

    NBA tarihinin en iyi pivotları arasında gösterilen Mutombo'nun adı, 18 yıllık kariyerinin ardından Şöhretler Müzesi'nde (Hall of Fame) yerini almıştı.


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