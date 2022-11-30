Dimitris Itoudis: Ali Koç'a karşı büyük sorumluluklarımız var

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın başarılı Yunan koçu Dimitris Itoudis açıklamalarda bulundu. Itoudis, "Ali Koç gibi bizi her anlamda destekleyen bir başkana karşı büyük sorumluluklarımız var." dedi.

Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris Itoudis, sezonun gidişatı ve Avrupa basketbolunun gündemine dair İtalya'dan Eurodevotion'a açıklamalarda bulundu.

"Sezona aslında yavaş ve kötü başladık"

Sezona kötü başladıklarını ardında disiplinlerini arttırdıklarını söyleyen Itoudis, "Basketbol bir sinerji oyunudur. Kulüp, teknik heyet, oyuncular ve çalışanların tamamı bir arada ve aynı yönde hareket etmeli. Sezona aslında yavaş ve kötü başladık. Bahçeşehir maçıyla birlikte yavaş yavaş iş disiplinimizi artırdık." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'nın en önemli oyuncularından biri olabilir"

Takımın yıldız basketbolcusu Jonathan Motley'e övgülerde bulunan Dimitris Itoudis, "Johnathan Motley'nin oyuna dair saygısını takdir ediyorum. Başka bir seviyeye ulaştı, iyi gidiyor ama hala gidecek yolu var. Bazı durumlarda nasıl savunma yapması gerektiğini anlamalı. Kimi zaman 4, kimi zaman 5 numara olarak oynadı. Kendini geliştirir ve bir sonraki adımı atarsa Avrupa'nın en önemli oyuncularından biri olabilir." dedi.

"Yenilgilerin size hangi dersleri verdiğini bilmek önemli"

Yenilgilerin kendilerine ders verdiğini söyleyen Itoudis, "Bu sezon EuroLeague'de tek kaybettiğimiz maç Barcelona'ya karşı. Bu maç bazı açılardan bize 'uyan' çağrısı oldu ve bu önemliydi. Arka arkaya iki F4 yapan bir takıma karşı, birçok yeni oyuncuyla, 14 sayı geriden gelerek ve kötü üçlük atarak oynadığımız bir maçtı. Maça ortak olduk ve kazanma şansımız vardı. Yenilgilerin size hangi dersleri verdiğini bilmek önemli." ifadelerinde bulundu.

"Nemanja Bjelica'dan nasıl faydalanacağıma dair hiçbir fikrim yok"

NBA'den eski takımı Fenerbahçe'ye dönen Nemanja Bjelica hakkında konuşan Dimitris Itoudis, "Nemanja Bjelica'dan nasıl faydalanacağıma dair hiçbir fikrim yok. Açıkçası Bjelica'nın değerini biliyoruz, takdir ettiğimiz özellikleri nedeniyle onu transfer ettik ancak birkaç yıldır Avrupa basketbolundan uzakta. Önce sağlığına kavuşmalı ve sonra adım adım gitmeliyiz. Ne zaman geri döneceğini söyleyemem, doktorlar işlerin yolunda gittiğini söylüyorlar ama yine de biraz daha sabra ihtiyacımız var." dedi.

"NBA'daki gibi play-in oynatmalıyız bence"

EuroLeague hakkında konuşan Itoudis, "Rekbet gücü çok yüksek bir sezondayız ama sonuçta EuroLeague hep böyle. 8'inci ile 18'inci arasında hep birkaç galibiyet fark oluyordu. Gelecek sezon 20 takım olunca ne yapacağız. NBA'daki gibi play-in oynatmalıyız bence. Bunu hep söylüyordum. Neredeyse her zaman ilk sıralarda olduğumuz CSKA'dayken bile daha fazla takımın playoffta olması gerektiğini savunuyordum." ifadelerini kullandı.

"EuroLeague, oyuncuların ligidir"

EuroLeauge'in koçların değil oyuncuların ligi olduğunu söyleyen Dimitris Itoudis, "EuroLeague, koçlar ligi değil; hayır! Sezonu dokuzuncu bitirince kapının önüne konduğunuz bir lig, koçlar ligi değildir. İki kritik sakatlık bile sizi tüm hedeflerinizden uzaklaştırabilir ve sonunda işinizden olursunuz. EuroLeague, oyuncuların ligidir. Antrenörler de çok iyi çalışıyor ve etki ediyor ama bu lig, kesinlikle koçların ligi değil." dedi.

"Ali Koç gibi bizi her anlamda destekleyen bir başkana karşı büyük sorumluluklarımız var"

Taraftarlara ve Ali Koç'a sorumlu olduklarını söyleyen Itoudis, "Fenerbahçe, maksimum konsantrasyon ve adanmışlıkla yoluna devam etmeli. 30 milyon taraftara ve Ali Koç gibi bizi her anlamda destekleyen bir başkana karşı büyük sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklar nedeniyle en iyisini yapmak istiyorum." ifadelerinde bulundu.