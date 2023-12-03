Dimitris Itoudis tribün olaylarına tepki gösterdi Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris Itoudis, Beşiktaşa 68-64 yenildikleri karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar müsabakayı 68-64 kazandı.

Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris Itoudis, Beşiktaş ile oynanan derbi maçının sonunda konuştu.

"Beşiktaş, EuroCup'ta böyle bir şey yapsa ceza alır"

Karşılaşma esnasında yaşanan olaylara tepki gösteren Dimitris Itoudis şunları söyledi:



''Bugün sadece basketbol yoktu. Madar'ın gözüne bir bozuk para atıldı ve gözünü kaybedebilirdi. Herhangi bir hakemin gözüne gelseydi de devam edecek miydik? Bu, ligin gösterdiği toleranstan dolayı oluyor. Beşiktaş, EuroCup'ta böyle bir şey yapsa ceza alır.''

"Bugün basketboldan bahsedemeyiz"

Yaşananların basketbolla alakası olmadığını söyleyen Yunan koç şu cümleleri kurdu:

''Üzgünüm. Bugün sadece basketboldan bahsedemeyiz. Benim tecrübem sadece bir maç oynadığımızı unutmamamı söylüyor. Bir maç oynadık ve rakibimiz kazandı. Onları tebrik ediyorum tabii ki ama bugün basketboldan bahsedemeyiz, olanların basketbolla alakası yok.''

"Madde atanlar terörist"

Sahaya yabancı madde atanların tespit edilmesini gerektiğini söyleyen Itoudis şöyle dedi: