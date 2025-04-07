Dişi Fatih Terim lakaplı Selen Erdem trafik kazası geçirdi

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Yunanistan Kadın Basketbol Ligi takımlarından Panathinaikos'u çalıştıran ‘Dişi Fatih Terim’ lakaplı Selen Erdem ile ilgili sevenlerini endişelendiren bir gelişme yaşandı.

Erdem trafik kazası geçirdi.

Sport24.gr sitesinde yer alan habere göre başarılı antrenör perşembe sabahı erken saatlerde araç kullanırken trafik ışıklarında park halindeki bir motosiklet sürücüsüne çarptı.

TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Kazanın ardından trafik polisleri Erdem’e alkol testi yaptı.

37 yaşındaki antrenörün test sonucunun negatif çıktığı öğrenildi.

Öte yandan motosiklet sürücüsünün hukuki yollara başvurmasının beklendiği kaydedildi.

FATİH TERİM'E BENZETİLMİŞTİ

Öte yandan Erdem, çalıştırdığı takımların başında çıktığı maçlarda topuklu ayakkabıları, takıları ve şık giyiminin yanında hırsı ile dikkati çekiyor.

Saha kenarındaki tavırları, oyuncularını yüreklendiren konuşmaları, vücut dili ve mimikleri ile Fatih Terim'e benzetilen Erdem, tecrübeli teknik adamla özdeşleştirilmesinden memnun.