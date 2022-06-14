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    Djordjevic'ten ilk sezonunda lig zaferi

    Fenerbahçe'nin Sırp başantrenörü Aleksandar Djordjevic, sarı-lacivertli takımın başındaki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.
    • 14.06.2022 - 09:03
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    Djordjevic'ten ilk sezonunda lig zaferi

    Basketbol Süper Ligi play-off finalinin dördüncü maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 92-80 mağlup ederek seriyi 3-1 yapan Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu şampiyonu oldu.

    Sezon başında vatandaşı Igor Kokoskov'un yerine göreve getirilen Djordjevic, Fenerbahçe Beko'yu ligde 4 sezon sonra şampiyonluğa taşıdı.

    Antrenör olarak 5. kupasını kazandı

    Oyunculuk kariyerinde kulüp ve milli takımlar düzeyinde önemli şampiyonluklar yaşayan Djordjevic, başantrenör olarak ise 5. kupasını kazandı.

    Sırp çalıştırıcı, Virtus Bologna'da FIBA Şampiyonlar Ligi ile İtalya Ligi, Panathinaikos'da Yunanistan Kupası ve Bayern Münih'te Almanya Kupası şampiyonlukları elde etmişti.

    Djordjevic ten ilk sezonunda lig zaferi #1


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