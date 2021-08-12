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    Doncic'ten tarihe geçen anlaşma

    NBA takımlarından Dallas Mavericks'in yıldızı Luka Doncic, kulübüyle yeni anlaşmaya vardı. Buna göre Dallas, Doncic'e 5 yıl için 207 milyon dolar ödeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 13:32
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 14:12
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    Doncic'ten tarihe geçen anlaşma

    Dallas Mavericks, Avrupa basketbolunun en umut verici genç yeteneklerinden ve kuşağının en iyi uluslararası oyuncularından biri olarak kabul edilen Luka Doncic'le yeni anlaşmaya vardı.

    DONCIC TEŞEKKÜR ETTİ

    ESPN'in haberine göre, Slovenya'ya çıkarma yapan Dallas'ın önde gelen isimleri, 22 yaşındaki oyuncuyu ikna etti. Buna göre Doncic, maksimum kontratta anlaştı ve 5 yıl için 207 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı.

    Doncic yeni sözleşmeyle ilgili olarak, "Rüyam gerçek oldu. Dallas Mavericks'in bir parçası olduğum için çok mutluyum. Beni seven ve destekleyen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

    Doncic ten tarihe geçen anlaşma #1

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