Draymond Green bu gece parkelere dönebilir Golden State Warriors forveti Draymond Green'in bu gece Warriors kadrosuna dönmesinin beklendiği ifade edildi.

ensonhaber.com

The Athletic'ten Shams Charania, Green'in bu gece Warriors'ın Memphis Grizzlies'e karşı oynayacağı Martin Luther King Jr. Day karşılaşmasında forma giyebileceğini açıkladı.

Son 16 maçta forma giyemedi

Golden State'in son 16 maçında forma giymeyen Green, bu maçların ilk 12'sini cezalı olduğu için, son dördünü ise kondisyon çalışmaları sebebiyle kaçırmıştı.

Green, 12 Aralık'ta Phoenix Suns pivotu Jusuf Nurkic'in suratına vurduğu için süresiz olarak uzaklaştırılmıştı. Tecrübeli forvet, NBA tarafından parkelere tekrar dönmesine izin verilmeden önce öfke kontrolü terapisi görmüştü.