NBA takımlarından Golden State Warriors'ın antrenmanında Draymond Green ve Jordan Poole kavga etti.

NBA'de 2022-23 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarına devam eden Golden State Warriors'ta Draymond Green ve Jordan Poole arasında tartışma yaşandı.

Green, Poole'a saldırdı

ESPN'de yer alan haberde, takımın sabah gerçekleştirdiği antrenmanda iki oyuncunun sözlü olarak tartışmaya başladığı, sonrasında Draymond Green'in Jordan Poole'a saldırdığı belirtildi.

"Draymond takımdan özür diledi"

Olayın ardından Draymond Green'in antremanı terk ettiği ifade edilirken takımın genel menajeri Bob Myers, Green'in takımdan özür dilediğini söyledi.

Myers açıklamasında, "Böyle bir olay yaşandı. Kimse bundan dolayı mutlu değil. Yaşananlara göz yumacak değiliz ama bu yaşandı. Draymond takımdan özür diledi. Konuyu değerlendirip cezayla ilgili kararımızı vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

Draymond Green'den takım arkadaşına yumruk

NBA’in son şampiyonu Warriors’ta Draymond Green antrenmanda tartıştığı Jordan Poole’un yanına gitti ve çok sert bir yumruk attı. O anlar kameralara da yansıdı.

Draymond Green, takım arkadaşı Jordan Poole'a yumruk attı İZLE