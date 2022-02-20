Draymond Green'e hırsız şoku

Golden State Warriors'ın oyunucusu Draymond Green'in evine hırsız girdi.

NBA'de Batı Konferansı ekiplerinden Golden State Warriors'ta forma giyen Draymond Green, hırsızlığa maruz kaldı.

ABD basınında yer alan habere göre, Green NFL'deki Super Bowl maçını izlemek için SoFi Stadı'na gittiği esnada hırsızlar başarılı oyuncunun evine girdi. İddiaya göre evden saat, mücevherat ve bunun gibi eşyalar çalan hırsızlar, Green'e yaklaık 1 milyon doları aşkın zarar verdi.

HENÜZ BİR TUTUKLAMA GERÇEKLEŞMEDİ

31 yaşındaki forvet, Super Bowl'dan çıkıp evine döndüğünde birçok değerli eşyasının kaybolduğunu fark etti. Polis hırsız veya hırsızları aramaya başlasa da henüz bir tutuklama gerçekleşmedi.

Sakatlığı sebebi ile All Star'da forma giyemeyecek olan Draymond Green, bu sezon 7.9 sayı 7.6 ribaund 7.4 asist 1.4 top çalma ve 1.2 blok ortalamaları ile mücadele ediyor.