Drexler: Portland, biraz erken pes etmişti

Clyde Drexler, Portland Trail Blazers'ın yeniden yapılanmaya gittiğini, bu yüzden de takımdan ayrılmaya karar verdiğini söyledi.

NBA efsanesi Clyde Drexler, Portland Trail Blazers'tan ayrılmasının nedenlerini açıkladı.

"KARİYERİMİ ORADA BİTİREBİLİRDİM"

Drexler geçtiğimiz günlerde "Posecast" için James Posey ile röportaj yapan Drexler, "Portland'dan ayrılmamın tek nedeni, yeniden yapılanmaya başlamalarıydı. Çünkü o kadar güzel yıllardan sonra dizlerimde sakatlanmalar vardı. Ve biraz erken pes etmişlerdi. Yani yeniden yapılanmaya başlamış ve Kevin Duckworth'ten kurtulmuşlardı. Ben de 'Durun çocuklar, pivotumuz yok' demiştim. Bana 'Yeniden yapılanmamız gerekiyor, bu veteranların bazılarını hala oynayabilecekken takas etmemiz gerekiyor ki onlara karşı bir şeyler alabilelim.' demişlerdi. İşte o an Houston'a gitme hamlesini ben düzenlemiştim. Ama bunu yapmasalardı, kariyerimi orada bitirirdim."

Drexler'in 22 numaralı forması, şu anda Portland'daki Moda Center'da emekli edilmiş durumda.