Dünya basketbolunda 2024'ün özeti: Fenerbahçe öne çıktı

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2024 yılı, basketbol dünyasında birçok önemli organizasyona sahne olurken, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ABD'nin üstünlüğü dikkat çekti.

LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis gibi yıldızların yer aldığı "Rüya Takım" ABD, erkekler finalinde ev sahibi Fransa'yı 98-87 yenerek altın madalya kazandı. ABD, üst üste 5’inci, toplamda 17’nci olimpiyat şampiyonluğunu elde etti.

Kadınlarda da ABD Basketbol Takımı, Fransa’yı 67-66 mağlup ederek üst üste 8’inci, toplamda 10’uncu kez olimpiyat şampiyonu oldu.

BOSTON CELTICS’TEN 16 YILLIK HASRETE SON

NBA’de Boston Celtics, final serisinde Dallas Mavericks’i 4-1'le geçerek 2008’den bu yana ilk şampiyonluğunu kazandı. Celtics, bu zaferle NBA tarihindeki 18’inci şampiyonluğuna ulaşarak Los Angeles Lakers’ı geride bıraktı ve en fazla şampiyonluk kazanan takım unvanını aldı.

PANATHINAIKOS ZİRVEDE, FENERBAHÇE 4. SIRADA

THY Avrupa Ligi’nde Yunan ekibi Panathinaikos, Türk başantrenör Ergin Ataman yönetiminde 13 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirdi.

Bu zafer, Ataman’ın kariyerindeki 3. Avrupa Ligi şampiyonluğu oldu.

Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'de yer aldı ancak organizasyonu 4. sırada tamamladı.

FENERBAHÇE KADIN BASKETBOL TAKIMI ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi şampiyonluğunu üst üste 2. kez kazanarak başarısını pekiştirdi.

Finalde Fransız temsilcisi ASVEL'i 109-52'lik farklı bir skorla mağlup eden sarı-lacivertliler, aynı zamanda FIBA Süper Kupa’da Beşiktaş’ı yenerek bu kupayı da üst üste 2. kez kazandı.

WNBA’DE TARİHİ ZAFER: NEW YORK LIBERTY

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) finalinde New York Liberty, Minnesota Lynx’i 3-2 ile geçerek tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandı.

AVRUPA’DA KUPALARIN SAHİPLERİ

Avrupa basketbolunda farklı organizasyonlarda kupalar sahiplerini buldu.

BKT Avrupa Kupası: Paris Basketbol, bu kupayı kazanarak Avrupa Ligi bileti aldı.

FIBA Şampiyonlar Ligi: İspanyol ekibi Unicaja Malaga şampiyon oldu.

FIBA Avrupa Kupası: Türk temsilcisi Bahçeşehir Koleji’ni finalde yenen Alman ekibi Niners Chemnitz kupaya uzandı.

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası: Beşiktaş’ı finalde mağlup eden İngiltere temsilcisi London Lions şampiyon oldu.