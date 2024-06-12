Dünyaca ünlü basketbolcu Jerry West hayatını kaybetti NBA logosuna ilham kaynağı olan basketbol efsanesi Jerry West, 86 yaşında hayatını kaybetti. Los Angeles Clippers, West'in evinde huzur içinde öldüğünü duyurdu.

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Los Angeles Clippers, NBA logosuna ilham kaynağı olan efsanevi basketbolcu Jerry West'in, 86 yaşında evinde huzur içinde hayata gözlerini yumduğunu duyurdu.

West, 14 yıllık NBA kariyerini Minneapolis/Los Angeles Lakers'ta geçirdi ve 25,192 sayı atarak takım tarihinde en çok sayı atan oyuncu olarak Kobe Bryant'ı geride bıraktı.

Kariyerinin her sezonunda All-Star maçına çıktı, 1969'da NBA Finalleri MVP'si oldu ve 1972'de bir şampiyonluk kazandı.

Süper yıldızlar arasındaydı

Los Angeles Lakers'ın 1980'lerde ve 2000'lerde kazandığı 10 şampiyonluğun mimarlarından ve Golden State Warriors'ın danışmanlarından biriydi. West, NBA tarihinin en büyük genel menajeri olarak kendini kanıtlamadan çok önce, ligin ilk süper yıldızları arasındaydı.