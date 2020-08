Durant: LeBron James benim ölçüm çubuğumdu

NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant, efsane isim LeBron James'in kendisini nasıl daha iyi bir oyuncu haline getirdiğini anlattı.

James'ten dört yaş küçük olan Kevin Durant, okulda basketbol oynamaya başladığından beri, LeBron James'in kendisinin "ölçüm çubuğu" olduğunu söyledi.

"O BİR SONRAKİ JORDAN'DI"

Durant, 'Barstool Big Cat and Alex Rodriguez on The Corp podcast'te şunları söyledi:

"Dokuzuncu sınıftan beri böyleydi ve o dönemde ESPN'i açtığım bir gün, insanlar LeBron James'in bir sonraki Michael Jordan olduğunu söylüyorlardı. Ben üniversite takımındayken 1.88 boyundaydım. Dokuzuncu sınıfa kadar üniversitede oynamamıştım. Aklımdan geçen, bu adamın en iyi oyuncu olarak gözüktüğüydü, yani bu adam kadar iyi olmalı ve kariyerimin bir noktasında onunla karşı karşıya gelmeliydim. Maçlarda oynarken veya çalışırken, bu her zaman aklımın bir köşesindeydi. Çünkü bana söylenen buydu, yeni adam oydu, o bir sonraki Jordan'dı."

Durant ve James'in saha dışında çok iyi arkadaş oldukları biliniyor.