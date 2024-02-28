Dursun Özbek: Paralimpik ile ilgili akademi projemiz var Galatasaray, tekerlekli sandalye basketbol takımına ve yeni kurulan Galatasaray Paralimpik Akademi'ye destek amaçlı 'Engelsiz Aslanlar Balosu' organize etti.

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İHA

Galatasaray Spor Kulübü’nün Engelsiz Aslanlar Balosu, Çırağan Sarayı Balo Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eşi Mesude Özbek, İkinci başkan Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları, Futbol Takımı Kaptanı Fernando Muslera, futbolculardan Kerem Demirbay ve Serge Aurier, Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Göksenin Köksal ile oyunculardan Buğrahan Tuncer ve farklı branşlardan sporcular ile sarı-kırmızılı camiadan birçok kişi katıldı.

"Paralimpik ile ilgili akademi projemiz var"

Baloda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, balonunu iki amaçla organize edildiğini söyleyerek, şu şekilde konuştu:

Amaçlarından biri Galatasaray’ı sevenlerin bir araya gelmesi ve Galatasaray’a faydalı olacak görüşmeleri yapmaları açısından çok önemli. İkincisi de Engelsiz Aslanlar, Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmış bir ekibimiz. Onlara destek amacıyla bu geceyi düzenledik. Onlar bu desteği hak ediyor. Galatasaray camiası bütün branşlarıyla bir bütün. O maksatla diğer sporcularımız da burada. Bu tip toplantıların Galatasaray’da devam edeceğini, çünkü camiamızın sevgi iklimi içinde bütünleşmesi bizim amacımız. Paralimpik ile ilgili bir akademi projemiz var. Otizm ile ilgili onlara özel yüzme havuzu planımız var. Atletizm de var. Bu akademinin bu manada hizmet etmesi için Galatasaray uzun zaman önce harekete geçti. İnşallah kısa sürede de meyvelerini toplayacağız. Sedat Hoca daha önceki başkanlığım dönemimde de çalıştığım, kendisini bu işe veren, bu işi aşk haline getirmiş bir eğitmen. Son derece başarılı. Akademinin başında olmayı da hak ediyor.

Gecenin düzenlenmesinde önemli rol oynayan Mesude Özbek de, şunları dedi:

Çok uğraştık. Bu akşam için güzel çalıştık. Engelsiz Aslanlarla birlikte olacağız.

"Paralimpikte Galatasaray ön planda yer alacak"

2017 yılında da yine Dursun Özbek liderliğinde balo düzenlendiğini ifade eden Metin Öztürk, şu açıklamada bulundu:

Orada elde edilen ciddi bağışla uzun süre engelsiz aslanlarımız ligi domine etmişti. Şimdi de Sedat Hocamızın liderliğinde uluslararası başarılara adım atacak bir takımımız var. Paralimpik konusu çok önemli. Galatasaray bundan sonraki süreçte yeni bir projeye gidiyor. Paralimpikte Galatasaray ön planda yer alacak. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bu gece bunun başlangıcı. Önümüzdeki süreç Galatasaray'ın sadece futboldaki şampiyonluklarının değil paralimpikte yapacağı atılımların da startı olacak.

Türkiye'ye olimpik sporları ilk getiren kulübün Galatasaray olduğunu söyleyen Öztürk, şu değerlendirmede bulundu:

Florya'dan elde edilecek gelirleri futbol altyapısına ve amatör branşlara aktaracağız. Amatör branşlarda başarı için sürekli bir gelirin olması gerek. Yönetim sürecimiz içinde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzalanan yapılandırma anlaşmasından çıkacağız. Bu bizim için yıllık yaklaşık 1 milyar liralık faiz yükünden kurtulmamız anlamına geliyor. Bu parayı amatör branşlara harcansa Avrupa çapında başarılı bir kulüp olunur. Dursun Özbek yönetimi en geç 2 ay içinde bunu başaracak, faiz yükünü atacak. Hem stopajlardan gelecek gelirler hem kulübün oluşturacağı kaynak hem de Florya'dan gelecek paralar, Galatasaray'a amatör branşlarda ve olimpiyatlara sporcu gönderme konusunda bir süreklilik kazandıracak. Diğer türlü bir başkanın cebine bakıyor. Diğer kulüplerde bir başkan 15-20 sene kalıyor. Bizde bir yönetimin süreli ortalama 1 yıl 9 ay. Bir başarısızlıkta devam edemiyorsunuz. Galatasaray bu sezon sponsorluklarda ve tribün hasılatında çok başka bir yere geldi. Diğer kulüplerin de bizi örnek alacağına eminiz. Amatör branşlarda sadece Galatasaray değil diğer takımlar da sürdürülebilir başarı için yarışacak.

"Yavaş yavaş tüm Türkiye’ye yayılmayı düşünüyoruz"

Kazanılan kupaların hepsinin ayrı bir hikayesi olduğunu aktaran Sedat İncesu, şu şekilde konuştu:

Hepsinin ayrı hikayesi var. Hepsi çok zorlu sezonlarda alın teri ile kazanılmış kupalar. Biz o kupalara baktığımızda yeni bir tanesini oraya koymak için hep düşünüyoruz. Bugün gerçekten çok önemli bir gün. 2005 yılında Galatasaray’ımızın 100. yılında tekerlekli sandalye basketbol takımımız kuruldu. Cumhuriyetimizin 100. yılında da paralimpik akademisi projemize başlıyoruz. Bu projenin başlamasına mümkün kılan başta Başkanımız Dursun Özbek, eşi Mesude Özbek’e, yönetim kurulumuza, branş sorumlumuz Rıza Bey'e teşekkür ediyorum. Bunun bizim Türkiye’ye bir borcumuz olduğunu düşünüyorum. Bizler sadece tekerlekli basketbolda değil, paralimpik alanlarda da çok tecrübeler edindik. Şu anda Galatasaray’da eski oyuncularımızın tamamı neredeyse çok önemli görevdeler. Bizim en değerli oyuncularımızdan İsmail ve Fikri, Spor Bakanlığı’nda paralimpik uzamanı olarak çalışıyor. Hala da aktif spora devam ediyorlar. Bu projenin anlamı biz aynı İsmail ile Fikri’ye, diğer sporcularımıza ulaştığımız gibi daha geniş olarak tüm bedensel engellilerimize ulaşıp, paralimpik alanlarda uzmanlarla beraber hangi branşlara yerleştireceğimizi belirleyip sonra da destek olup yavaş yavaş da onların madalyalarını konuşmak istiyoruz. Ben de Türkiye’de yetişmiş, Galatasaray’da yetişmiş bir antrenör olarak benim de ülkeme vefa borcum olduğunu düşünüyorum. Galatasaray gibi bir kulüpte olduğunuz zaman, başkanınız, yönetim kurulunuz, kulüp olarak destek verdiği zaman da bu projeler ortaya çıkıyor. Çok heyecanlıyım. İnşallah yavaş yavaş tüm Türkiye’ye yayılmayı düşünüyoruz. Bütün sporculara öncelikle spor okulu mantığıyla oyunlarla uzmanlarla beraber onları yönlendirerek neredeyse tüm paralimpik branşlarda öncelikle spor okulu mantığıyla yapacağız. Sonrasında da hem bakanlığımızla hem de il müdürlükleriyle hem de kendi branşlarımızla hatta diğer takımlara da göndererek bu sporcuların tamamını aktif ve elit sporcu haline dönüştürmeyi planlıyoruz.

Baloda elde edilecek gelir, tekerlekli sandalye basketbol takımı ile Galatasaray Paralimpik Akademi'nin giderleri için kullanılacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)