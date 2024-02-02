Dusan Alimpijevic'e 1 maç men cezası verildi Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic'e 1 maç men ve para cezası verildiği açıklandı.

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic'e 1 maç men ve 165 bin lira para cezası verdi.

1 maç men ve 165 bin lira para cezası

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında oynanan Beşiktaş -Bursaspor maçının ardından, "kişilik haklarına saldırısı" nedeniyle Dusan Alimpijevic'e 1 maç men ve 165 bin lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Beşiktaş Kulübüne ise çeşitli ihlallerden dolayı 150 bin lira para cezası uygulandı.

Öte yandan Karşıyaka, Anadolu Efes karşılaşmasındaki ihlalleri sebebiyle 87 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.