Şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşayan Anadolu Efes oyuncuları, Ergin Ataman'ın maç sonu düzenlenen basın toplantısına adeta baskın yaptı.

THY EuroLeague finalinde Anadolu Efes, Barcelona ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk iki çeyreğinde istenilen performansı gösteremeyen Efes, 2 çeyreğin sonlarıyla birlikte müthiş bir oyun sergiledi.

Son çeyrekte adeta nefeslerin tutulduğu karşılaşmayı Efes, 81-86 kazanarak Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan oyuncular ve Ergin Ataman, şampiyonluğu kutladı.

OYUNCULAR BASIN TOPLANTISINI BASTI

Kutlamanın ardından Ergin Ataman'ın düzenlediği basın toplantısı, oyuncular tarafından basıldı.

Büyük bir coşkuyla kutlama yapan oyuncular, Ataman'ı adeta sırılsıklam etti. O sevinçli anlar kameralara yansıdı.

Efesli oyuncular Ergin Ataman'ın basın toplantısını bastı İZLE