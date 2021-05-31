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    Efesli oyuncular, Ergin Ataman'ın basın toplantısını bastı

    Efesli oyuncular, Ergin Ataman'ın basın toplantısını bastı

    Şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşayan Anadolu Efes oyuncuları, Ergin Ataman'ın maç sonu düzenlenen basın toplantısına adeta baskın yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 10:28
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    THY EuroLeague finalinde Anadolu Efes, Barcelona ile karşı karşıya geldi.

    Mücadelenin ilk iki çeyreğinde istenilen performansı gösteremeyen Efes, 2 çeyreğin sonlarıyla birlikte müthiş bir oyun sergiledi.

    Son çeyrekte adeta nefeslerin tutulduğu karşılaşmayı Efes, 81-86 kazanarak Avrupa'nın en büyüğü oldu.

    Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan oyuncular ve Ergin Ataman, şampiyonluğu kutladı.

    Efesli oyuncular, Ergin Ataman ın basın toplantısını bastı #1

    OYUNCULAR BASIN TOPLANTISINI BASTI

    Kutlamanın ardından Ergin Ataman'ın düzenlediği basın toplantısı, oyuncular tarafından basıldı.

    Büyük bir coşkuyla kutlama yapan oyuncular, Ataman'ı adeta sırılsıklam etti. O sevinçli anlar kameralara yansıdı.

    Efesli oyuncular Ergin Ataman'ın basın toplantısını bastı İZLE

    Efesli oyuncular, Ergin Ataman ın basın toplantısını bastı #2

    Efesli oyuncular, Ergin Ataman ın basın toplantısını bastı #3

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