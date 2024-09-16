Egehan Arna: Nemanja Bjelica, bizim için önemli bir şans Bahçeşehir Koleji’nin önemli basketbolcularından Egehan Arna, sportif direktör olarak göreve başlayan Nemanja Bjelica ile ilgili yaptığı açıklamada, "Basketbolcular olarak bizim için önemli bir şans. Kendisi sürekli bizimle iletişim halinde. Düştüğümüz anlarda bizimle konuşup bizi tekrar yukarı kaldırmaya çalışıyor" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji’nin önemli oyuncularından Egehan Arna, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine takımın hazırlık dönemi, sezon hedefleri ve kişisel hedefleri gibi konularda açıklamalarda bulundu.

"KALİTELİ VE GENÇ BİR TAKIM KURULDU"

İlk olarak bu sezon birçok yeniliğin içinde olduklarının altını çizen Arna, şu şekilde konuştu:

Bildiğiniz gibi bu sezon çok değişiklikler oldu. Organizasyon ve katıldığımız turnuvada da değişiklikler oldu. Çok iyi, kaliteli ve genç bir takım kuruldu. Şu ana kadar da hazırlık dönemimiz çok güzel ve keyifli geçiyor.

"BJELICA SÜREKLİ BİZİMLE İLETİŞİM HALİNDE"

Kariyerinde NBA’de, Fenerbahçe’de ve Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giymiş Nemanja Bjelica’nın Bahçeşehir Koleji’nde sportif direktör olarak göreve başlamasını da değerlendiren 27 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Basketbolcular olarak bizim için önemli bir şans. Kendisi sürekli bizimle iletişim halinde. Düştüğümüz anlarda bizimle konuşup bizi tekrar yukarı kaldırmaya çalışıyor. Onun dışında organizasyonda bizim rahatlığımız için her şeyi yapıyor. Oyunculuktan gelmiş birisi olduğu için oyuncuların yaşadığı problemleri çok iyi bilen birisi. Bizim hayatımızı kolaylaştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. O yüzden biz çok şanslıyız, çok önemli bir isim.

"KİMSENİN KARİYERİNDE İSTEMEYECEĞİ BİR MAĞLUBİYET YAŞADIK"

Geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde aldıkları mağlubiyetin geride kaldığını bu sezon EURO Cup’ta daha önemli başarılara imza atmak için çalıştıklarını belirten kısa forvet, şu sözleri kaydetti:

Kimsenin kariyerinde istemeyeceği bir mağlubiyet yaşadık. Şanssız bir mağlubiyetti. Uzatmalar sonucu 1 sayı farkla averajı kaybettik. Belki kupayı alma şansımız çok yüksekti, başaramadık. Ama bunlar profesyonel kariyerde olan şeyler. Kazanmak olduğu gibi kaybetmek de var. Biz profesyonel sporcuların işi de geçmişi geçmişte bırakıp önündeki işlere odaklanabilmek. Bu sene çok daha önemli yerlerde oynayacağız. Çok daha önemli başarılara imza atmak için mücadele vereceğiz.

"DAHA FAZLA SÜRE ALMAK İSTİYORUM"

Son olarak her sene üzerine koyarak devam etmek istediğini aktaran Egehan Arna, sözlerini şöyle tamamladı:

Kişisel hedeflerim her senenin üzerine koyarak devam edebiliyor olmak. Önemli yerlerde, önemli takımlarda bulundum. Daha fazla sorumluluk ve daha fazla süre almak istiyorum.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)