Ekrem Memnun, Galatasaray'a geri döndü Uzun yıllar boyunca Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı çalıştıran Ekrem Memnun, sarı-kırmızılı takıma bir kez daha geri döndü. 54 yaşındaki çalıştırıcı, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

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Son olarak başantrenör Tolga Esenci'nin görev aldığı Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda değişim yaşandı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 5. sırada tamamlarak play-off'ta İzmit Belediyespor'la eşleşen Galatasaray'da takımın başına Ekrem Memnun getirildi.

"Ekrem Memnun’a yeniden evine hoş geldin diyor, başarılarla dolu yıllar diliyoruz"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımımızın başantrenörlük görevine Ekrem Memnun getirildi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta Başkan Dursun Aydın Özbek’in katılımıyla gerçekleşen törenle 2024/25 ve 2025/26 sezonlarını kapsayan resmi sözleşmeyi imzalayan kulübümüzün efsane başantrenörü Ekrem Memnun’a yeniden evine hoş geldin diyor, başarılarla dolu yıllar diliyoruz.

"Çok mutluyum, eve geri döndüm"

İmza töreninin ardından Başantrenör Ekrem Memnun ve Başkan Dursun Aydın Özbek açıklamalarda bulundu.

Ekrem Memnun, şu şekilde konuştu:

Birincisi çok mutluyum, eve geri döndüm. Öncelikle başkanımıza, yönetim kuruluna özellikle Sayın Mehmet Cibara’ya, benim buraya dönmeme vesile oldukları için, evime dönmeme vesile oldukları için çok teşekkür ediyorum. Her şey belli, hedeflerimiz belli, Galatasaray kültürünün gerektirdikleri belli. Ne yapacağımızı biliyoruz, beklentileri biliyorum. Şu andan itibaren yapılacak tek şey kafamı öne eğip çalışmak, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak. Ondan sonra kulübümüzü taraftarımızın istediği, kulübü en iyi şekilde temsil edecek takımı hazırlamak. Bunun için hep beraber elimizden gelen her şeyi yapacağız.

"Allah utandırmasın diyorum"

Başkan Dursun Aydın Özbek ise, şu ifadeleri kullandı:

Memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Ekrem hocayla daha önceki başkanlığım döneminde de çok güzel çalışmalar yaptık. O gün itibariyle yollarımız ayrıldı fakat bu yuvanın sıcaklığı tekrar Ekrem Hocayı buraya çağırdı. Galatasaray’a çok faydalı hizmetler geçmişte vermişti, bugün de vereceğine inanıyorum ve kendisine başarılar diliyorum. İnşallah Galatasaray’a layık olduğu şekilde, parkede temsil edeceğiz. Kendisine başarılar diliyorum. Allah utandırmasın diyorum.

Ekrem Memnun'un kariyeri

Antrenörlük kariyerine 1988 yılında Galatasaray Basketbol Akademisinde başlayan Ekrem Memnun, sarı-kırmızılıların kadın basketbol takımında asistan koçluk, altyapı sorumlusu ve başantrenör olarak çalıştı. Aynı zamanda erkek basketbol takımında yardımcı antrenörlük ve başantrenörlük görevleri yaptı.

1996 ve 2000 yılları arasında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nı üst üste üç kez şampiyon yapan Memnun, 1999 yılında ilk kez EuroLeague’de Final Four oynayarak üçüncü olma başarısı da gösterdi. 2014 yılında Avrupa’nın bir numaralı kupası olan EuroLeague Women’ı kazanan takımın başında yer aldı.

2012-2016 yılları arasındaki döneminin ardından Türkiye Kadın A Milli Basketbol Takımı’ndaki görevine devam eden basketbol adamı, erkek basketbol takımımının iyi gitmeyen 2020-2021 sezonunda başantrenörlük görevini üstlendi zorlu maçlarda başarılı bir performans ortaya koyarak takımın ligi istenilen yerde bitirmesini sağladı.

Ekrem Memnun, halihazırda Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı’ndaki görevine de devam ediyor.