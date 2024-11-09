Ekrem Memnun: Hiçbir büyük turnuvayı kaçırmak istemiyoruz

AA & Ensonhaber

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki 4. maçında yarın Slovakya'ya konuk olacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Gopass Arena'da başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde maçın hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlılar, antrenmanda şut ve taktik çalıştı.

Milli takım, 10 Kasım sebebiyle Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için "Ulu Önderimizi Saygıyla Anıyoruz..." yazılı pankartla idmana çıktı.

"BİZ İYİ HAZIRLANDIK"

Antrenman öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Slovakya'nın gruptaki iddialı takımlardan olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de Slovakya'ya karşı ilk oynadığımız maçı farklı kazanmıştık fakat karşımızda şimdi yeni kadro var. Biz üç maçımızı kazandık. Onlar da iki galibiyet aldı. Biz, daha avantajlıyız. Gruptan çıkmak için önemli bir maç. Biz, Avrupa Şampiyonası'nda yer almak istiyoruz. Onlar da şampiyonaya katılmak için ellerinden geleni yapacaktır. İyi oyuncuları var. Sert bir maç olacağını düşünüyorum. Biz iyi hazırlandık. Moralimiz de iyi. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Şubat ayındaki maçları beklemeden pozisyonumuzu almak istiyoruz.

"MİLLİ TAKIMIN KIYMETİNİ BİLEN ARKADAŞLARLA BİRLİKTEYİZ"

Uzun zaman sonra bir araya geldiklerini vurgulayan Ekrem Memnun, şu şekilde konuştu:

İlk iki maçı geçen sene kasımda oynadık. Sonuçlarımız iyi. Motivasyonumuz da iyi. Bu pencere maçlarında önemli olan oyuncuların isteği ve motivasyonu. Üç gün içerisinde takımı taktiksel anlamda hazırlamak imkansız. Bu yüzden oyuncuların birlikte oynama isteği ve kazanma arzusu çok önemli. Bu isteği görüyorum. Oturtmuş olduğumuz bir oyun var. Milli takımın kıymetini bilen arkadaşlarla birlikteyiz.

"HİÇBİR BÜYÜK TURNUVAYI KAÇIRMAK İSTEMİYORUZ"

Öncelikle Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedeflediklerini dile getiren tecrübeli başantrenör, şu değerlendirmede bulundu: