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    El Clasico'da galibiyet Barcelona'nın oldu

    El Clasico'da galibiyet Barcelona'nın oldu

    EuroLeague'nin 26. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i 86-68 mağlup ederek lider oldu.
    • AA
    • 12.02.2022 - 02:27
    • Güncelleme : 12.02.2022 - 02:41
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    Basketbolda EuroLeague 'de, İspanya'nın iki büyük takımı olan Barcelona ve Real Madrid karşı karşıya geldi.

    El Clasico karşılaşmasında baştan sona Barcelona'nın üstünlüğü dikkat çekti.

    BARCELONA MÜSABAKADAN GALİBİYETLE AYRILDI

    İlk çeyrekte yakaladığı 28-8'lik skor avantajını korumayı başaran Barcelona, ilk periyodu 52-31 önde kapattı.

    Ev sahibi Real Madrid hücumda daha etkili olduğu 3. periyodun sonunda farkı 16'ya (71-55) indirdi.

    Son periyotta oyun disiplinini koruyan Barcelona sahadan 86-68 galip ayrıldı.

    El Clasico da galibiyet Barcelona nın oldu #1

    SERTAÇ ŞANLI 5 SAYI KAYDETTİ

    Barcelona'da ilk sezonunu geçiren milli basketbolcu Sertaç Şanlı, 13 dakika 53 saniye oyunda kalıp 5 sayı kaydetti.

    Kovid-19 salgınından dolayı birer maçı eksik olan ve 20'şer galibiyeti bulunan her iki takımdan Barcelona averajla liderliğe yükseldi.

    Diğer yandan Real Madrid, bu sezon EuroLeague'inde evinde oynadığı maçlarda ilk yenilgisini aldı.

    El Clasico da galibiyet Barcelona nın oldu #2

    FELİPE REYES EFSANELER ARASINA GİRDİ

    Real Madrid'de 2004-2021 yıllarında oynadıktan sonra basketbol kariyerini sonlandıran 41 yaşındaki Felipe Reyes, El Clasico öncesinde "EuroLeague'in Efsanesi" unvanını aldı.

    Reyes, Ramunas Siskauskas, Theodoros Papaloukas, Dimitris Diamantidis, Mirsad Türkcan, Juan Carlos Navarro ve Sarunas Jasikevicius'dan sonra bu unvanı alan 7. basketbolcu oldu.

    El Clasico da galibiyet Barcelona nın oldu #3

    El Clasico da galibiyet Barcelona nın oldu #4

    El Clasico da galibiyet Barcelona nın oldu #5


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