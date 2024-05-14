Emin Moğulkoç, EuroLeague Dörtlü Finali'nde görev yapacak 54 yaşındaki Emin Moğulkoç, temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı EuroLeague Dörtlü Finali'nde maç yönetecek.

AA

Türk hakem Emin Moğulkoç, 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak Basketbol EuroLeague Dörtlü Finali'nde görevlendirildi.

Avrupa Ligi'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanya'dan Real Madrid, Yunanistan'dan Panathinaikos ve Olympiakos takımlarının mücadele edeceği organizasyonda, Emin Moğulkoç da görev yapacak.

8 hakem görev alacak

Mercedes Benz Arena'da yapılacak EuroLeague Dörtlü Finali'nde düdük çalacak hakemler şunlar:

Ilija Belosevic, Uros Nikolic (Sırbistan), Mehdi Difallah (Fransa), Damir Javor (Slovenya), Emin Moğulkoç (Türkiye), Carlos Peruga (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Fernando Rocha (Portekiz).

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)