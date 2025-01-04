Emlak Konut, Nesibe Aydın'ı uzatmalarda devirdi

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Nesibe Aydın ile Emlak Konut karşı karşıya geldi.
TOBB ETÜ'de oynanan müsabakada kazanan uzatmalar sonucunda 107-104'lük skorla konuk takım Emlak Konut oldu.
SKOR DAĞILIMI
Nesibe Aydın: Wheeler 20, Damla Gezgin 23, Wallace 32, Nared 21, Serfa 4, İlayda Güner 4, Merve Arı, Merve Uygül
Emlak Konut: Thomas 25, Sehernaz Çidal 15, Parks 21, Macaulay 15, Ndour 25, İnci Güçlü 6, Gamze Takmaz, Ceren Akpınar
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