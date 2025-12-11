Abone ol: Google News

Emlak Konut, Perfumerias Avenida'ya kaybetti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Emlak Konut, sahasında İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'ya 81-78 yenildi.

Yayınlama Tarihi: 11.12.2025 21:29
  • Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında sahasında Perfumerias Avenida'ya 81-78 yenildi.
  • Başakşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleşen maçta İspanyol ekip galip geldi.
  • Son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği rövanş karşılaşması 18 Aralık'ta İspanya'da oynanacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Emlak Konut ile İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida karşı karşıya geldi.

Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 81-78'lik skorla konuk takım Perfumerias Avenida oldu.

Play-off turunu geçen takımların son 16 turuna yükseleceği organizasyonda rövanş mücadelesi, 18 Aralık Perşembe günü İspanya'da oynanacak.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Alin Faur, Amalia Marchiş (Romanya), Marija Ciric (Sırbistan)

Emlak Konut: Thomas 24, Ceren Akpınar, Delaere 16, Macaulay 14, Ndour 17, Melek Uzunoğlu, Holesinska 7, Berfin Sertoğlu

Perfumerias Avenida: Spreafico 5, Martin 17, Vilaro 7, Djaldi-Tabdi 8, Erikstrup, Soriano 17, Stoupalova 6, Arrojo, Zellous 1, Meyers 9, Cave 11

1. Periyot: 19-19

Devre: 36-36

3. Periyot: 50-57

