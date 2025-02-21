Emlak Konut'tan Bodrum Basketbol'a 45 sayılık fark!

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Emlak Konut ile Bodrum Basketbol karşı karşıya geldi.
Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakayı ev sahibi takım Emlak Konut, 93-48'lik skorla kazandı.
SKOR DAĞILIMI
Emlak Konut: Gamze Takmaz 4, Sehernaz Çidal, Berfin Sertoğlu 11, Parks 15, Gueye 12, Nehir Ulufer 14, Thomas 5, Sinem Çelik 4, Asya Ülker 2, İnci Güçlü 10, Macaulay 8, Nur Nihan Dabakoğlu 8
Bodrum Basketbol: Selin Tekin 6, Sıla Tunçdemir, Azra Erçelik 8, Elif Bati 13, Gizem Tüzün 17, Eslem Güler 4, Belçim Naz Şahinkanat
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