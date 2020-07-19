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    Enes Kanter: Türk oyuncular yüzüme bakmıyor

    Enes Kanter: Türk oyuncular yüzüme bakmıyor

    FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter, NBA'de oynayan Türk basketbolcuların kendisiyle diyalog kurmamasından yakındı.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2020 - 01:49
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    Enes Kanter: Türk oyuncular yüzüme bakmıyor

    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak da bilinen FETÖ'cü Enes Kanter, NBA maçları sırasında rakip takımlarda oynayan Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın kendisiyle konuşmamasından dert yandı.

    "TÜRK OYUNCULAR BENİMLE KONUŞMUYOR"

    Boston Celtics'te oynayan Enes Kanter, spor yazarı Bill Simmons'a verdiği röportajda, FETÖ'ye verdiği desteği yok sayarcasına, "Beni en çok yaralayan NBA'deki Türk oyuncular. Ersan, Cedi ve Furkan, benimle tek kelime bile konuşmuyorlar. Naber dostum diyorum. Kafalarını diğer tarafa çeviriyorlar" dedi.

    Enes Kanter: Türk oyuncular yüzüme bakmıyor #1

    Enes Kanter: Türk oyuncular yüzüme bakmıyor #2

    Enes Kanter: Türk oyuncular yüzüme bakmıyor #3

    Enes Kanter, ABD’deki eylemlere katıldı-haberi için tıklayın

    Enes Kanter: Türk oyuncular yüzüme bakmıyor #4

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