Ergin Ataman: A Milli Takımımıza Türk hoca gelmeli

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, Alman Ümit Milli Takım hocası Kuntz ile prensipte anlaşılmasını "Türk futbolunu aşağılama" olarak nitelendirdi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, yeni sezon öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TÜRK TEKNİK ADAM GELMELİ"

Türk Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüyle ilgili gelen soruya Ataman, "Ben Türk insanına inanıyorum. Türk Milli Takımı'nın başına kariyerli bir Türk teknik adam gelmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"ÜMİT MİLLİ TAKIM HOCASINI SEÇMEK AŞAĞILAMADIR"

Kendisinin Şenol Güneş yerine hangi ismi önereceğine dair gelen soruya Anadolu Efes Başantrenörü, Stefan Kuntz ismine tepki gösterirken, "Bir isim telaffuz edemem. Bu bana yakışmaz ama Türk Milli Takımı'nı çalıştıracak en az 5 isim var. Anlaşıldığı söylenen isimden daha kariyerli isimler var. Her antrenör, Türk Milli Takımı'nda çalışmaktan gurur duyar. Türk Milli Takımı'nın başında Türk hoca olmalı. Ancak kaliteli, kendini ispat etmiş, kulüp ve ülke kariyerinde çok başarılı olmuş bir hoca olabilir, Guidetti gibi. Ancak Ümit Milli Takım'dan bir hocanın A Milli Takımın başına geçmesi Türk futbolunun çok aşağılanmasıdır bana göre." yanıtını verdi.

ÜNAL AYSAL'DAN İLGİNÇ TEKLİF

Ataman, 6 yıl önce dönemin Galatasaray başkanı Ünal Aysal ile arasındaki diyalogdan söz ederken, "Ünal Aysal 6 sene önce bana futbol takımını çalıştırıp çalıştıramayacağımı sordu." dedi.