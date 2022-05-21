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    Ergin Ataman, Anadolu Efes'i üst üste ikinci kez şampiyon yaptı

    Ergin Ataman, Anadolu Efes'i üst üste ikinci kez şampiyon yaptı

    Anadolu Efes'in, Real Madrid’i 58-57 yenerek Euroleague’de üst üste ikinci kez şampiyon olması üzerine Ergin Ataman'ın başarısı ön plana çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2022 - 23:37
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 23:39
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    Anadolu Efes Euroleague finalinde, İspanyol ekibi Real Madrid’i 58-57 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa yükseldi.

    Art arda 2. şampiyonluk

    Başantrenör Ergin Ataman, Anadolu Efes'i bu galibiyetle beraber 2. kez şampiyon yapmış oldu.

    EuroLeague'de üst üste şampiyonluğa ulaşan 8. başantrenör oldu.

    Ataman, şampiyonluk sonrası duygularını dile getirdi.

    Ergin Ataman, Anadolu Efes i üst üste ikinci kez şampiyon yaptı #1

    "İşte Türk adamı budur"

    "Bu takımla gurur duyuyorum." diyen Ataman, "Bu şampiyonluk Türkiye'de kanını canını feda eden tüm Türk halkına armağan olsun. En büyük biziz. Şampiyon olacağız dedik. Şampiyon olduk. İşte Türk adamı budur!" ifadelerini kullandı.

    Ergin Ataman, Anadolu Efes i üst üste ikinci kez şampiyon yaptı #2

    9 şampiyonluk

    Fenerbahçe'nin Başantrenörü Željko Obradović'in ise 5 farklı kulüpte 9 EuroLeague şampiyonluğu bulunuyor.


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