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    Ergin Ataman: Bayrağımızı Avrupa'da zirveye çıkarmak istiyoruz

    A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, ay-yıldızlı bayrağı Avrupa'da zirveye çıkarmayı arzuladıklarını belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2022 - 01:29
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    Ergin Ataman: Bayrağımızı Avrupa'da zirveye çıkarmak istiyoruz

    FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "1 Ağustos'ta milli görevimiz başlıyor. En büyük arzumuz Avrupa Şampiyonası'nda madalya ve 2023 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmak." ifadelerini kullandı.

    "En büyük arzumuz, bayrağımızı daha yukarı taşımak"

    Anadolu Efes ile EuroLeague'de üst üste iki şampiyonluk yaşadıktan sonra milli takımda büyük bir heyecanla göreve başladığını aktaran Ataman, "A Erkek Milli Takımı'nı ve Türk bayrağını Avrupa'da en yukarılara taşıyabilmek benim ve tüm oyuncularımın en büyük arzusu. Bu sorumluluk ve Türk toplumunun bizlere olan desteğiyle kadroda bulunan tüm oyuncularımızın Türkiye'yi gururlandıracaklarına eminim." değerlendirmesinde bulundu.

    Ergin Ataman: Bayrağımızı Avrupa da zirveye çıkarmak istiyoruz #1


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