Ergin Ataman: Berbat bir basketbol oynadık

AA & Ensonhaber

EuroLeague'in 15. haftasında Anadolu Efes, sahasında A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos'u 93-67 yendi.

Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"BERBAT BİR BASKETBOL OYNADIK"

Ataman, oyuna kötü başladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bugün berbat bir basketbol oynadık. Çok kolay basketler yedik. Sonrasında oyunun kontrolünü kaybettik. Kolay atışları kaçırdık. Anadolu Efes harika oynadı. Burada Larkin'in katkısı çok önemliydi. İç sahada iyi oynadıklarını zaten biliyorduk. Hücumda çok iyi değildik, altyapı takımı gibi oynadık. Bu akşam Nunn'ı kullanamadık ve böyle bir sonuç oldu.

"UÇAKLA ATİNA'YA DÖNÜYORUZ"

Fenerbahçe'ye karşı 2017 yılında play-off maçını kaybeden oyuncuları Atina'ya otobüsle gönderen Panathinaikos Başkanı Dimitrios Giannakopoulos'un sosyal medya hesabından otobüs paylaşımı yapmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Ataman, şu cevabı verdi:

Yarın sabah 11.50 uçağıyla Atina'ya dönüyoruz ve hafta sonunda lig maçımız var.

"TAKIMLARIN GÜNLÜK PERFORMANSLAR SERGİLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Paris ve Olympiakos dışındaki takımların kırılgan olduğunu dile getiren Ataman, şu açıklamayı yaptı:

Takımların günlük performanslar sergilediğini düşünüyorum. Anadolu Efes'e kaybettik ancak onlarla aynı sayıda galibiyete sahibiz. Bu hafta enteresan sonuçlar oldu. Biz kendimize bakıyoruz. Dinamizm, istek ve agresiflik anlamında geçen yılın çok uzağındayız. Bu da bizi kırılgan yapıyor. Kendi sahamızda daha iyi oynuyoruz. Nunn bizim hücum düzenimizin en önemli oyuncusu. Bugün Grant ve Cedi Osman düşük yüzdeyle oynadı. Ama ben çok büyük bir demoralizasyon görmüyorum. Bizim sağlam durup hafta içindeki 2 maçı kazanmamız gerekiyor.

"SEZONA İYİ BAŞLADIK ASLINDA"

Kadrolarının geçen yıldakine benzediğini vurgulayan Ataman, şunları kaydetti: