Ergin Ataman, EuroLeague'den 35 bin euro para cezası aldı

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EuroLeague organizasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Yunan devi Panathinaikos'un başantrenörü olan Ergin Ataman, İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibiyle oynanan ilk maçta hakem kararlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 30 bin euro ceza aldı.
Ayrıca ikinci karşılaşma öncesi medyaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle de Ataman'a 5 bin euro para cezası verildi.
Panathinaikos'a ceza
Panathinaikos da play-off ilk müsabakasının ardından hakem performanslarına ilişkin yapılan kulüp açıklamaları sebebiyle 30 bin euro para cezasına çarptırıldı.
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