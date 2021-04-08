Ergin Ataman: Fenerbahçe ile eşleşmek istemem

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, olası bir Fenerbahçe eşleşmesini istemediğini açıkladı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak geçen sezon yarım kalan hikayelerini tamamlamak istediklerini söyledi.

Avrupa Ligi'nde son hafta maçları öncesinde normal sezonu ilk 3'te bitirmeyi garantileyen lacivert-beyazlı takımın tecrübeli çalıştırıcısı, AA muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

"ŞİMDİDEN FİNAL MAÇINI DÜŞÜNMEMELİYİZ"

Ergin Ataman, Avrupa Ligi'nde özellikle son üç ayda çok iyi basketbol oynadıklarını dile getirerek, "Normal sezonda Anadolu Efes ligin en fazla sayı atan takımı ve en az sayı yiyen ikinci takımı. Biz artık üçüncülüğü garantilemiş durumdayız ve play-off'taki rakibimizi bekliyoruz. Rakibi küçümsemeden kim olursa olsun oraya konsantre olacağız. Şimdiden final maçını düşünmemeliyiz. Bu sezon gösterdi ki birçok takım sürpriz sonuçlar alabiliyor. Örneğin biz Bayern Münih ve Zenit'i yenemedik, bu iki takım da play-off'a kalacak ve bizim rakibimiz olma ihtimalleri yüksek. Diğer bir ihtimal Fenerbahçe ile karşılaşabiliriz. Onlar da müthiş bir sezon sonu geçirdiler." diye konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN ÇIKMASINI İSTEMEM"

"Çok açık söyleyeyim Fenerbahçe dışında hiçbir takımla oynamaktan çekinmeyiz. Sadece Türk takımı olduğu için değil, baktığınız zaman Fenerbahçe sezonun ikinci yarısında bizden sonra en başarılı takım. Çok kaliteli bir kadroları var, iyi basketbol oynuyorlar. Tek sıkıntıları Jan Vesely'nin sakatlığı, play-off'larda forma giyip giymeyeceği. İkincisi de Fenerbahçe Beko bir Türk takımı, gönül ister ki ayrı kulvardan iki takım da Dörtlü Final mücadelesi versin. Orada finalde karşılaşsın. Önceki yıl yarı finalde karşılaştı, bu yıl yarı finalde karşılaşma şansı daha az görünüyor. Fenerbahçe , Real Madrid maçını kaybederse yüzde 99 Anadolu Efes eşleşmesi görünüyor. O zaman biz tabii ki turu geçmek için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Samimi olarak söylüyorum Fenerbahçe'nin çıkmasını istemem."





"EUROLEAGUE DIŞINDA KAZANMADIĞIM KUPA YOK"

Ergin Ataman, kariyerinde THY Avrupa Ligi hariç Avrupa arenasındaki bütün kupaları kazandığını hatırlatarak, "Avrupa'da bütün kupalardan benim koleksiyonumda var. Bunların hiçbirisini de favori bir takımın antrenörü olarak kazanmadım. THY Avrupa Ligi'nde de 2019'da sürpriz bir şekilde finale kadar geldik ama finalde o anki tecrübesizliğimiz, o maçtaki performansımızın yeterli olmaması nedeniyle CSKA Moskova'ya yenildik. Anadolu Efes son üç sezonda Avrupa'nın en başarılı takımı. Bu takımın hocası olarak en büyük hayalim, yeniden finale çıkıp bu kez kupayı kazanmak. Avrupa'da oynanan bütün kupaları kazanan bir antrenör benim bildiğim yok." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk hedeflerinin üzerlerinde bir baskı oluşturduğunu aktaran Ataman, "Sezonun kalan bölümüne, 2021 yılı başından bu yana yakaladığımız performansı yansıtabilirsek bu kupaya da ulaşmamamız için bir sebep yok. Çok güçlü rakipler var ama hiçbirinden çekinmiyoruz." şeklinde görüş belirtti.