- Haberler
- Basketbol Haberleri
- Ergin Ataman, Fenerbahçe maçında yok
Ergin Ataman, Fenerbahçe maçında yok
Basketbol Ligi 19. hafta maçında bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek Anadolu Efes'te Ergin Ataman, üst solunm yolu enfeksiyonu sebebiyle takımın başında olamayacak.
- Haber Merkezi
- 30.01.2022 - 15:06
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı, bugün saat 18:00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
19. hafta maçında bugün Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek Anadolu Efes'te başantranör Ergin Ataman, üst solunm yolu enfeksiyonu sebebiyle takımın başında olamayacak. Ataman'ın koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.
ANADOLU EFES’İN AÇIKLAMASI
Anadolu Efes'in açıklaması şu şekilde:
“Başantrenörümüz Ergin Ataman yaşadığı üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Fenerbahçe Beko müsabakasında takımımızın başında sahaya çıkamayacaktır. Kendisine tedbir amaçlı yapılan Covid-19 PCR testinin sonucunun negatif çıktığını kamuoyunun bilgisine sunarız.”