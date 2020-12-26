Ergin Ataman: Fenerbahçe'nin 3 galibiyet önündeyiz

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçı sonrası konuştu.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe'yi 85-72'i yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"NAMAĞLUP SERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Ergin Ataman, ligde 12'de 12 yaparak namağlup devam etmeleri hakkında "Bizim için önemli bir galibiyet. Namağlup serimiz devam ediyor. En yakın rakibimiz Fenerbahçe'nin 3 galibiyet önündeyiz ve lig liderliği için önemli bir durum." açıklamasını yaptı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

THY EuroLeague'le ilgili de konuşan Ergin Ataman "EuroLeague gerçekten çok zor geçiyor. Pandemi döneminde sürekli seyahat ediyoruz. Futbolda böyle bir durum yok. Ancak basketbol takımları sürekli seyahat halinde. Elimizden geleni yapıyoruz." dedi.