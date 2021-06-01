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- Ergin Ataman: Finali kaybettiğimizde şampiyonluğu kafamıza yazdık
Ergin Ataman: Finali kaybettiğimizde şampiyonluğu kafamıza yazdık
- Haber Merkezi
- 01.06.2021 - 14:56
EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, NTV'de şampiyonluğu anlattı.
Kazanılan kupanın herkes için çok özel olduğunu belirten Ataman, "2018'in sezon ortasında Anadolu Efes'e geldiğim zaman EuroLeague'de son sıradaydı. O kısa sürede bu kaderi değiştiremedik ve son sırada tamamladı Anadolu Efes sezonu.
Ama 3 yıl önce yeniden bir yapılanmaya gittik biz, kadroda çok büyük bir revizyon yaptık ve hemen o sene EuroLeague'de finale çıktık, karşımızda da CSK Moskova vardı. O aslında spor tarihinde çok önemli bir olaydı yani; sonunculuktan bir anda finale çıkıyor olmak...
Ergin Ataman: Finali kaybettiğimizde şampiyonluğu kafamıza yazdık İZLE
"2019'DA FİNALİ KAYBETTİĞİMİZ GÜN KAFAYA YAZDIK"
Ama bu ne beni tatmin edebilirdi... Beni tanıyorsunuz yani, o finale çımışken onu kazanmalıydım orada ama kazanamadık o akşam. CSK Moskova'nın çok büyük bir tecrübesi vardı. Yıllardır final oynayan, şampiyon olan bir takımdı. Ama kafaya onu yazdık yani biz 2019'da o finali kaybettiğimiz gün onu yazdık.
"GEÇEN SENE MÜTHİŞ BİR SEZON GEÇİRDİK AMA BİR ANDA LİG İPTAL OLDU"
Geçtiğimiz sezona biz o hedefle başladık. Tek bir hedefimiz vardı; yeniden oraya gitmek ve o şampiyonluğu almak... Müthiş bir sezon geçirdik, bütün Avrupa bizden bahsederken, bir anda durdurulan ligler hepsi yaz ayında tamamlandı ama EuroLeague iptal etti. Bu kolay değil o kadar emek sarf ediyorsun ama oynanmıyor.
Bir anda toparlanmaya başladık ve kendimizi yine final-four'da bulduk. İş yine kadlı son topa ve kazandık. Sonunda bu kupa geldi." ifadelerini kullandı.