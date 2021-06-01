EuroLeague şampiyon Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman yaptığı açıklamada, "Şampiyonluğu kafaya yazmıştık" ifadelerini kullandı.

EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, NTV'de şampiyonluğu anlattı.

Kazanılan kupanın herkes için çok özel olduğunu belirten Ataman, "2018'in sezon ortasında Anadolu Efes'e geldiğim zaman EuroLeague'de son sıradaydı. O kısa sürede bu kaderi değiştiremedik ve son sırada tamamladı Anadolu Efes sezonu.

Ama 3 yıl önce yeniden bir yapılanmaya gittik biz, kadroda çok büyük bir revizyon yaptık ve hemen o sene EuroLeague'de finale çıktık, karşımızda da CSK Moskova vardı. O aslında spor tarihinde çok önemli bir olaydı yani; sonunculuktan bir anda finale çıkıyor olmak...

Ergin Ataman: Finali kaybettiğimizde şampiyonluğu kafamıza yazdık İZLE



"2019'DA FİNALİ KAYBETTİĞİMİZ GÜN KAFAYA YAZDIK"

Ama bu ne beni tatmin edebilirdi... Beni tanıyorsunuz yani, o finale çımışken onu kazanmalıydım orada ama kazanamadık o akşam. CSK Moskova'nın çok büyük bir tecrübesi vardı. Yıllardır final oynayan, şampiyon olan bir takımdı. Ama kafaya onu yazdık yani biz 2019'da o finali kaybettiğimiz gün onu yazdık.





"GEÇEN SENE MÜTHİŞ BİR SEZON GEÇİRDİK AMA BİR ANDA LİG İPTAL OLDU"

Geçtiğimiz sezona biz o hedefle başladık. Tek bir hedefimiz vardı; yeniden oraya gitmek ve o şampiyonluğu almak... Müthiş bir sezon geçirdik, bütün Avrupa bizden bahsederken, bir anda durdurulan ligler hepsi yaz ayında tamamlandı ama EuroLeague iptal etti. Bu kolay değil o kadar emek sarf ediyorsun ama oynanmıyor.

Bir anda toparlanmaya başladık ve kendimizi yine final-four'da bulduk. İş yine kadlı son topa ve kazandık. Sonunda bu kupa geldi." ifadelerini kullandı.