Ergin Ataman: Gergin ve kararlıyız

Avrupa Ligi’nde Dörtlü Finale yükselen Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, "Final oynamaya değil, kupayı almaya geldik" dedi.

Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, yarın Barcelona ile oynayacakları final karşılaşması öncesinde önemli açıklamalar yaptı.

"GERGİN VE KARARLIYIZ"

Deneyimli antrenör, “Dün akşam oynanan maçtan sonra sakinleşemedik ama bu iyiyle işaret. 2019 yarı finalinde Fenerbahçe maçını çok farklı kazanmıştık. O zamanki atmosfer çok farklıydı takımda ciddi bir rahatlama olmuştu. Finaldeyiz ama açıkçası biz bunun coşkusunu yaşamıyoruz. Gergin ve kararlı bir şekilde yarını bekliyoruz. Biz buraya final oynamaya değil, kupayı almaya geldik" ifadelerini kullandı.

"LARKIN'DEN İSTEDİĞİMİZ KATKIYI ALAMADIK"

Ergin Atman Larkin’in performansı ile ilgili “Larkin bench'ten gelmeye alışmıştı ama onun beklentisi beşinci dakika civarında girmekti. Dün Micic ve Beaubois'nın o kadar sıra dışı bir performansı vardı ki biraz daha bekledik. Larkin oyuna girdiğinde maç kopmuştu, böyle olunca bu tarz oyuncularda bir konsantrasyon düşüşü oluyor. Larkin,'Takımın bu maçta bana ihtiyacı yok.' moduna girdi . Ondan istediğimiz hücum katkısını alamadık." dedi.

"4. PERİYODU AYRI KONUŞMAMIZ GEREKİYOR"

Dün akşam oynanan maçın değerlendirmesini yapan Ataman, "Maçın normal akışı içerisinde ilk 3 periyotta istediğimiz her şeyi yaptık. Hücum organizasyonumuz mükemmele yakındı. 4. periyodu ayrı konuşmamız gerekiyor.” ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.