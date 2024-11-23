DHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 3’üncü maçında Macaristan’ı 92-66 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından başantrenör Ergin Ataman, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"MİLLİ FORMA APAYRIDIR, HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR"

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Ataman, şu sözleri sarf etti:

Öncelikle tüm oyuncularımı yürekten kutlarım çünkü bu maça sadece üç gün hazırlanabildik. Bu şartlarda mükemmel bir basketbol oynadık. İlk yarı savunmada bazı hatalarımız oldu, bu yüzden rakibimize boyalı alanda kolay sayı fırsatları tanıdık. Buna rağmen hücumda gayet etkiliydik. İkinci yarıda ise savunmadaki agresifliğimizi arttırdık, boyalı alanı daha iyi savunduk. Takım halinde savunma yaptık ve hücumda topu çok iyi paylaştık. Bugün mükemmel bir basketbol oynadığımızı inanıyorum, önemli bir galibiyet aldık. Milli forma apayrıdır, her şeyin üzerindedir. Milli ruhu bugün hem sahadaki çocuklarımızla, hem de salonu dolduran taraftarlarımızla tüm Türkiye’ye yaşattığımızı düşünüyorum. Hepsine teşekkür ederim.

"TEK KONSANTRASYONUMUZ AVRUPA ŞAMPİYONASI BİLETİ ALMAK"

Tecrübeli başantrenör ayrıca, şu şekilde konuştu:

Şu an tek konsantrasyonumuz Avrupa Şampiyonası bileti almak. Avrupa Şampiyonası biletini aldıktan sonra da çok iyi bir jenerasyonumuz var şu anda, elimizde çok iyi bir kadro olduğuna inanıyorum. 2025 Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak için buradayım.

"CEDİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Ergin Ataman, Macaristan maçının oynandığı sırada takımı Panathinaikos'un da maça çıktığını belirterek, şunları dedi:

Panathinaikos Kulübü'ne bana izin verdiği için teşekkür ediyorum. Ancak ben izinden ziyade hem Türk Milli Takımı'nı hem de Panathinaikos'u çalıştırıyorum. Böyleydi anlaşmamız ama özellikle Cedi Osman gibi yabancı bir oyuncusunu milli takıma yollayan, aynı anda maçı olan tek kulüp Panathinaikos. Bir kez daha kulüp başkanına teşekkür ediyorum. Cedi bizim için çok önemli bir oyuncu. Bugün de çok ciddi bir katkı verdi. Tabii ki Türk kulüplerimiz de bu takımı destekliyor. Burası milli takım. Herkesin desteklemesi gereken, gururla destekleyeceği bir takım. Bugün buraya katılan tüm oyuncularımıza da teşekkür ediyorum. Milli forma apayrıdır, her şeyin üstündedir. Bu çocuklar da bugün bunu en iyi şekilde temsil ettiler. Ama tabii ki işimiz bitmedi. Pazartesi günü çok önemli bir maçımız daha var. Sonra şubat ayında yine maçlarımız var. Basketbol Milli Takımı'ndaki milli ruhu bugün hem bu çocuklarımızla hem de buraya gelen yaklaşık 10 bin taraftarın coşkusuyla bir kez daha Türkiye'ye yaşattığımızı düşünüyorum.

"MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK İSTEYEN HER İYİ OYUNCUYA KAPIMIZ AÇIK"

İlk kez A Milli Takım forması giyen genç basketbolcular Melih Tunca ve Sarper David Mutaf ile ilgili ise Ataman, şu ifadeleri kullandı: