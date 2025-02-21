Ergin Ataman: İtalya çok iyi performans sergiledi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 5. hafta maçında A Milli Takım, İtalya'ya 80-67 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından konuşan başantrenör Ergin Ataman, ikinci yarıda kaos basketbolu oynadıklarını söyledi.

"İTALYA ÇOK İYİ PERFORMANS SERGİLEDİ"

Ataman, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın ilk çeyreğinde İtalya'ya 6 hücum ribaundu ve ekstra pozisyonlar verdiklerini belirten Ergin Ataman şöyle dedi:

"Savunmada agresifliğimizi kaybettik. İlk yarıda 48 sayı yedik. Bu seviyelerde bu kadar sayı çok fazla. İkinci yarıda kaos basketbolu oynadık. Farkı 7 sayıya kadar düşürdük. Geri dönmeye çalıştık. Top kayıpları yaptık. Dengemizi kaybettik. İtalya, çok iyi performans sergiledi. Galibiyeti ve grup liderliğini hak etti."