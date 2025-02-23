AA & Ensonhaber

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 6'ncı ve son hafta maçında İzlanda'ya konuk olacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Özel uçakla Uluslararası Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

İDMANDAN NOTLAR

Buradan da maçın oynanacağı Laugardalsholl Spor Merkezi'ne gelen milli basketbocular, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde çalıştı.

İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda milliler, ısınma hareketlerinin ardından takımlara bölünerek şut çalışması yaptı.

Basına kapalı bölümde ise milli takımın maçın taktik idmanını gerçekleştirdiği öğrenildi.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI İÇİN BİR ÖLÇÜ OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, AA muhabirine, İtalya maçında iyi oynayamadıklarını, özellikle dış atışlardan faydalanamadıklarını söyledi.

Takımda eksik oyuncular olduğunu ifade eden Ataman, şöyle devam etti:

Özellikle uzun oyuncularımız eksik olduğu için pota altında çok ciddi anlamda sıkıntı çektik. İtalyanların atletik uzunları karşısında ciddi anlamda eksiklik hissettik. Basit hatalarımızdan maçı kaybettik. Bizim esas hedefimiz grup maçlarından iyi sonuçlar alarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmekti. Bizim Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağımız kadroyla şu an pencere maçlarında oynayacağımız kadro çok farklı. Avrupa Şampiyonası'nda çok daha farklı, çok daha güçlü bir kadroyla mücadele edeceğiz. Bu sonuçların Avrupa Şampiyonası için bir ölçü olmayacağını düşünüyorum.

"HER TÜRLÜ MÜCADELEYİ ORTAYA KOYACAĞIZ"

İzlanda maçının zor geçeceğini değerlendiren deneyimli başantrenör Ataman, şu şekilde konuştu:

Avrupa Şampiyonası'na çıkmayı kasım ayında garantiledik. Şampiyonayla ilgili plan ve programlarımızı yapıyoruz. Buraya oldukça eksik bir kadroyla geldik. Bazılarının hastalıkları, bazılarının sakatlıkları var. İzlanda için oldukça önemli bir maç. Gruptan çıkmaları için onların mutlak suretle bizi yenmeleri gerekiyor. Onlar için bir ölüm kalım mücadelesi. Biz de mücadele edeceğiz ve maçı kazanmak için elimizden gelen her türlü mücadeleyi ortaya koyacağız.

"AVRUPA'DAKİ SIRALAMAMIZA GÖRE KURADAKİ TAKIMLAR BELLİ OLACAK"

Ergin Ataman, gruptaki sıralamanın kura çekimine bir etkisi olmadığına dikkati çekerek, şunları dedi:

Avrupa'daki sıralamamıza göre kuradaki takımlar belli olacak. Biz bu maçları hangi oyuncularımızdan verim alabiliriz diye değerlendiriyoruz. Bu kadrodan en fazla 4 ya da 5 oyuncu ana kadroya girebilir. Oyuncuları görmek istiyoruz. Sonuç itibarıyla ikinci olmakla üçüncü olmak arasında benim için bir fark yok.

"İZLANDA ÇOK TEMPOLU OYNAYAN BİR TAKIM"

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz da İzlanda ile kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

İzlanda çok tempolu oynayan bir takım. Özellikle ilk 6-7 saniyede yarı sahaya geçip çok kolay basket bulmaya çalışıyorlar. Öncelikle bunu durdurarak başlamak lazım. Bizim takım o kadar yetenekli ki rakipten daha çok bizim ne yapacağımız daha önemli. Maça sert, iyi bir tempoda başlarsak maçın kaderi bizim elimizde olacaktır. Güzel bir atmosfer olacaktır, buradan galibiyetle çıkmaya çalışacağız.

"REAKSİYON GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Milli basketbolcu Kenan Sipahi ise maçın zorlu geçeceğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: