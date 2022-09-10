Ergin Ataman: Kariyerimin en ağır mağlubiyeti bu

A Erkek Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman ve A Erkek Milli Takım oyuncusu Buğrahan Tuncer, 87-86 yenildiğimiz Fransa maçını değerlendirdi.

A Erkek Milli Takımımızın FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa’ya 87-86’lık skorla mağlup olduğu karşılaşmanın ardından A Erkek Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman ve A Erkek Milli Takım oyuncusu Buğrahan Tuncer müsabaka hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Kariyerimin en ağır mağlubiyeti bu"

Fransa mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Başantrenör Ergin Ataman, “Bu maçın değerlendirmesini yapmak çok zor. Basketbol tuhaf bir oyun. Bazen çok büyük mutluluklar bazen de bu denli acı verici mağlubiyet yaşıyoruz. Benim kariyerimin belki de en can yakıcı, en ağır mağlubiyeti bu. Türk halkına bu galibiyeti vermeye çok yakındık. Maç boyunca müthiş mücadele ettik. 2019 yılında oynanan ABD maçında da aynısı olmuş. Kısmetsizlik mi, becerisizlik mi, aşırı heyecan mı deriz... Basketbol böyle bir oyun. ‘Kazandım’ derken bir anda turnuvadan eleniyorsun.” dedi.

"Yine imkansızı başardık"

22 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olan Buğrahan Tuncer, “Konuşacak çok fazla bir şey yok. Bu durumun aynısı ikinci kez oluyor. Hocanın 26 senelik kariyeri var. Benim daha az… Böyle bir maç hatırlamıyorum. Yine imkansızı başardık. 9 saniyede, belki de 10 sayı farkla kazanacağımız maçı uzatmada kaybettik.” ifadelerini kullandı.