Başarılı bir sezon geçiren ve THY'de şampiyon olan Ergin Ataman'ın kariyerine NBA'de devam edeceği iddia edildi. Peki, Ergin Ataman, kariyerine NBA'de mi devam edecek?

EuroLeague'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, dikkatleri üzerine çekti.

Her anlamda iddialı olan Ataman katıldığı NTV'de katıldığı EuroLeague Özel programında, "NBA takımları çağırırsa gideriz. Burada yaptıklarımızı orada da yaparız. Bu konuda da iddialıyım.

Hiçbir çekincem yok. Ama bu benim elimde olan bir şey değil. Onlar da bunu mutlaka takip ediyordur" demişti.

Ataman'ın bu başarıları NBA'de dikkatleri daha çok çekmeye başladı. Hatta Ataman ile ilgili NBA iddiası gündeme geldi.

Efes taraftarları ise doğruluğunu öğrenmek için, "Ergin Ataman, kariyerine NBA'de mi devam edecek?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Ergin Ataman, kariyerine NBA'de mi devam edecek? İşte yanıtı..

Ergin Ataman, kariyerine NBA'de mi devam edecek?

EuroLeague'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman kariyerine Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) devam edebilir.

ESPN'in deneyimli NBA muhabiri Adrian Wojnarowski, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın en başarılı koçlarından biri" diye nitelediği Ataman'ın, NBA'de yardımcı antrenörlük pozisyonları için adaylar arasında olduğunu yazdı.