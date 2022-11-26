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    Ergin Ataman: Kendimize güvenimiz arttı

    Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Virtus Bologna karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 26.11.2022 - 09:42
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    Ergin Ataman: Kendimize güvenimiz arttı

    EuroLeague'de deplasmanda Virtus Bologna'yı 85-80 mağlup eden Anadolu Efes'te Ergin Ataman, maç sonu görüşlerini aktardı.

    Ataman, "İki maçta da (Milano) çok iyi oynadığımızı düşünüyorum özellikle savunmada. Daha önce maçı kırma şansımız vardı bazı top kayıpları yaptık. 14-15 sayı yakaladık, orada maçı kırmak gerekiyordu ama bu hataları yaptık. Bologna'ya bazı şanslar sunduk." diye konuştu.

    Ergin Ataman: Kendimize güvenimiz arttı #1

    "Kendimize güvenimiz arttı"

    Atmosfere de dikkat çeken Ergin Ataman, "Bu harika atmosferde kazanmak kolay değil. Eve iki galibiyetle dönüyoruz. Kendimize güvenimiz arttı. Bundan sonra yukarıya çıkmaya devam edeceğiz." dedi.


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