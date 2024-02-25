Ergin Ataman: Kötü oyunun sorumlusu antrenör olarak benim A Milli Takım'ı çalıştıran Ergin Ataman, İzlanda maçının ardından konuştu. Ataman, bugünkü kötü oyunun sorumlusunun kendisi olduğunu ifade etti.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda son saniye basketiyle 76-75 kazandıkları İzlanda maçında kötü oynamalarına rağmen galip geldiklerini söyledi.

Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Kötü oynadık ama maçı kazanmak için bir yol bulduk"

Son 3 dakikada rakiplerinin geri geldiğini hatırlatan tecrübeli başantrenör, şunları dedi:

Elbette güzel bir basketbol oynamadık ama maçı kontrol altında tuttuk. Maçı hep önde götürmemize rağmen son 3 dakikada kritik hatalar yaptık. Oyunun kontrolünü de kaybettik. Bu basketbol, bazen iyi oynayıp kaybedersin bazen de kötü oynayıp şansla kazanırsın. Bugün şanslıydık. Kötü oynadık ama maçı kazanmak için bir yol bulduk.

"Şans yardım etti"

Son 3 saniyede 75-74 gerideyken çizdiği oyunun sorulması üzerine Ataman, şu ifadeleri kullandı:

Son toptaki oyunumuzda planımız pası Tarık'a vermekti. Faul problemleri olduğu için topu içeriden kullanmayı planlamıştık. Tarık pası alamazsa Melih'in şutu vardı. Kenan, Tarık'a vermeyi tercih etti. Bana göre doğru bir tercihti. Tarık daha da net girip atabilirdi ama topu elinden kaçırdı. Sonra şans yardım etti. Topu tuttu ve skor yaptı. Maçın son 5 dakikasında en iyi savunmacılarını Tarık'a vermişlerdi. Son alternatifimiz Melih'ti. Ancak o dış atış kullanacaktı. Tarık daha yakın bir atıştan sayıyı buldu.

"Kötü oyunun sorumlusu antrenör olarak benim"

Ergin Ataman, sözlerini şöyle noktaladı:

Tabii 'Maçı son saniyede Ergin Ataman'ın çizdiği oyunla kazandık.' demeyin. Çünkü bugünkü kötü oyunun sorumlusu antrenör olarak benim.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)