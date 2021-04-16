Ergin Ataman: Milli maçın olduğu günde Euroleague maçının olması hoş değil

Ergin Ataman: Milli maçın olduğu günde Euroleague maçının olması hoş değil

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, yaptığı açıklamada, "Milli maçın olduğu günde Euroleague maçının olması hoş değil." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in başarılı koçu Ergin Ataman, Sportando’ya bir röportaj verdi. Yaptığı açıklamalarda Ataman, milli maçların olduğu günde Euroleague maçının olmasından rahatsızlığını dile getirdi.

Ataman açıklamalarında, "Hem Avrupa kulüp turnuvalarının değerini göstermek, hem ülke basketbolu açısından milli takımlara ara verilmesi önemli.

"ÜLKE BASKETBOLUNDA MİLLİ TAKIM HER ZAMAN DEĞERLİDİR"

Ülke basketbolunda milli takım her zaman için çok değerli ve önemlidir. Bir ülkenin basketbolu için sadece o ülke kulüplerinin aldığı başarılar değil, milli takımın da başarısı ve maçlarının izlenirliği çok önemli. Milli takımların da değerli hale gelmesi basketbolun bütün Avrupa’daki değerini yükseltir.

"MİLLİ TAKIMIN MAÇ YAPTIĞI GÜNDE EUROLEAGUE MAÇININ OLMASI HOŞ DEĞİL"

Biz sadece Türkiye’de değil, bütün Avrupa bu sıkıntıyı çekiyor. Burada ben EuroLeague organizasyonunun, FIBA ile takvim sorununu çözmeleri gerektiğini düşünüyorum.

Bunun farklı şekilleri olabilir ama milli takımın maç yaptığı aynı günde maç olması hoş değil. Bakıyoruz milli takımın Türkiye’de maç yaptığı gün bir tane Türk kulübünün, bizim veya Fenerbahçe Beko’nun da EuroLeague maçı oluyor.





"İNSANLAR DA BUNA ŞAŞIRIYOR"

Yani insanlar da buna şaşırıyor. Buna mutlaka bir çözüm üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bana göre EuroLeague ve ulusal lig sezonu daha yoğun şekilde oynanıp, 7 ay değil de belki 6 ayda bitirilip, NBA gibi, milli takımlara müsaade edilebilir.

Tabii oyunculara da 40-45 gün dinlenme arası verilmesi gerekir. Daha önce dediğim gibi EuroLeague’de beş yerine yedi çift maç haftası da yapılabilir” ifadelerini kullandı.